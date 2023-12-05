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Türkiye
DHA 05.12.2023 12:17

Filistinli aile, İsrail saldırılarında 200'e yakın akrabasını kaybetti

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye yerleşen ve 12 yıldır Ankara'da yaşayan 5 çocuklu Dina ve Vail Şihada çifti, Gazze'deki saldırılarda 200'e yakın akrabasını kaybetti.

Filistinli aile, İsrail saldırılarında 200'e yakın akrabasını kaybetti

Filistinli öğretmen Dina ve akademisyen Vail Şihada çifti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye yerleşti.

5 çocuk annesi Dina Şihada, 2008 yılında Gazze Savaşı'na şahit olduğunu belirterek, orada yaşadığı olayları ve bomba seslerini hala unutamadığını söyledi. Savaş şartlarında 3 çocuk büyüttüğünü ve bölgede yaşananları çok iyi bildiğini söyleyen Şihada, şu anda tüm ailesinin Filistin'de yaşadığını ifade etti.

Şihada, "Yaklaşık 2 aydır bir savaş içerisindeler. Hiçbir akrabamızla iletişim kuramıyoruz. Elektrik, internet, su, hiçbir şey yok. Geçen gün sadece tesadüfen haberlerde kız kardeşimi gördüm. Gazze'de bomba atıldıktan sonra kız kardeşimin evi boşaltılıyordu. Kendisini ve çocuklarını gördüm. Çok üzüldüm" dedi.

Filistinli aile, İsrail saldırılarında 200'e yakın akrabasını kaybetti

"Elimizden hiçbir şey gelmiyor"

Savaşta çok fazla kan aktığını söyleyen Şihada, "2 ayda toplamda 200'e yakın akrabamızı kaybettik. Kayınvalidem de hayatını kaybetti. Belki bilmediğimiz bazı akrabalarımızı da kaybettik ama haberimiz yok. Çok geç öğreniyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kardeşimi ve çocuklarını televizyonda haberlerde gördükten sonra sürekli 7/24 televizyon izlemeye, haberleri izlemeye başladım. Belki yine bir akrabamı görürüm, diye bir umut sürekli haberleri takip ediyoruz. Öğretmen olarak çok meslektaşımı ve çocukları kaybettik. Bu yüzden de çok üzgünüm. Biz burada yaşıyoruz ama aklımız, kalbimiz, dualarımız hep orada. Bu savaşın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Hiç suçu, günahı olmayan mazlumlar öldürülüyor"

Dina Şihada'nın oğlu Ubeyda (15) ise "2008 yılında Gazze'de savaşın içerisinde doğdum. 6 aylıkken enkaz altından çıkmış bir insanım. Bununla gurur duyuyorum. Şu an Gazze'de bir savaş var. Hiç suçu, günahı olmayan mazlumlar öldürülüyor. Ben orada babaannemi, amcamı ve birçok yakınımı kaybettim" dedi.

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