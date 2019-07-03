Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıklarını tespit ettiği daha önce görevlerinden ihraç edilen 7 şüpheliyi, Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA