Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 18 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Kaynak: AA