Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 yılları arasında Malatya ilinde görev yaptıkları tespit edilen 9'u muvazzaf astsubay olmak üzere 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Malatya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere operasyon başlatıldı.

Aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 13 şüpleli yakalandı.

Kaynak: TRT Haber