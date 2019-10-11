Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon11 Ekim 2019 Cuma 09:05 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 09:13
Malatya merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9'u muvazzaf 13 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 yılları arasında Malatya ilinde görev yaptıkları tespit edilen 9'u muvazzaf astsubay olmak üzere 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Malatya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere operasyon başlatıldı.
Aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 13 şüpleli yakalandı.
Kaynak: TRT Haber