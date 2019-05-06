Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer alanların örgütün sözde yöneticilerinden aldıkları talimat ortaya çıkıyor. Ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olanların ifadelerine TRT Haber ulaştı.

FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanması yeniden gündemde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında son olarak 137 şüpheli gözaltına alındı.

Gerekçe, örgütün sözde sorumlularından telefonla talimat alarak halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaları idi.

Aralarında itirafçıların da bulunduğu 47 kişi ise serbest bırakıldı.

İtirafçılardan biri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne astsubay olarak giren ve daha sonra subaylığa geçen A.Ö. Her gittiği görev yerinde örgütün sözde sorumlusunun kontrolünde olmuş.

"FETÖ, TSK içindeki üyeleri arasında itaatkarlık ayrımı yaptı"

Örgütün, TSK içindeki yükselme sınavlarına da müdahil olduğu tespit edildi.

Astsubay A.O.S., subaylık sınavlarına girdiğinden haberi olmayan sözde örgüt sorumlusunun gösterdiği tepkiyi şöyle anlattı;

"Ailen dindar, okulu kazansan bile okuldan atılırsın dedi. Sen subaylığa gitme astsubaylığa git dedi. Neden diye sorduğumda, subaylıkta içki içmen gerekir, sen de bunu yapamazsın diye cevap verdi. Evlerde yetiştirilen öğrencilerden itaatkar olmayacaklarını düşündüklerini astsubaylıkta kalmalarını sağlıyorlardı. Kendilerinden olmayanları mülakat sınavlarında eliyorlardı."

Soruşturma kapsamında 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen 26 firariye yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber