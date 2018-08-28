FETÖ'nün "serrehberine" 6 yıl hapis cezası

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Halil Şen ve Alparslan Ulu ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir esas hakkındaki mütalaasında, firari H.F.E.'nin dosyasının ayrılmasını, sanık Şen'in ''silahlı terör örgütüne yardım etme'', Ulu'nun ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlamalarından cezalandırılmasını talep etti.

Ulu, mütalaaya karşı savunmasında, terör örgütüne hiçbir şekilde üye olmadığını savundu.

Serrehberlik yapmadığını iddia eden Ulu, diğer okullarda rehber öğretmenlerin yaptığı işle kendi yaptığı işin aynı olduğunu belirtti.

Rehber öğretmen olarak sadece öğrencilerinin başarılarını artırma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Ulu, eğitim faaliyetlerinin çarptırıldığını ileri sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanmadığını da iddia eden Ulu, beraatini istedi.

Şen de örgütle bir bağının olmadığını savunarak, serrehberlik görevinde de bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin verilen kararı açıkladı.

Yeltepe, firari şüpheli H.F.E.'nin dosyasının ayrıldığını belirtti.

Şen'in "silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildiğini belirten Yeltepe, Ulu'ya ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini kaydetti.

Yeltepe, Ulu'nun tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığını açıkladı.

Kaynak: AA