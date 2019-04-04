5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık eski öğretmen Akif Bağçı ile avukatı katıldı.

Bağcı, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını, üzerine atılı suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda Mardin gizli sorumlusu olarak görev aldığının, gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti.

Sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'un aktif kullanıcısı olduğunu aktaran savcı, özellikle 2014-2016 yılları arasında Bağcı'nın programa 12 bin 538 kez giriş yaptığının tespit edildiğini aktardı. Savcı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında sanığın Bank Asya'daki hesap bakiyesinin kısa süre içerisinde yaklaşık 5 kat artarak 265 bin liraya çıktığına da dikkati çekerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bağcı'ya "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA