Gazeteci Toygun Atilla, FETÖ'nün tüm kumpaslarını "İfşa" adlı kitabında topladı. Kitapta, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gözaltına alınmaya çalışılması, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a kurulan kumpas, 15 Temmuz darbe girişimi yer alıyor.

Kitabın çarpıcı bölümlerinden biri de eski bir emniyet müdürünün FETÖ elebaşıyla görüşmesi.

Atilla, kitabın o bölümünü şu sözlerle anlatıyor:

"Emniyet müdürü 'Kumpas kurulmalarından kimsenin haberi var mı' sorusuna 'Bilmesi gerekenlere bu operasyonların kumpas olduğunu söylüyoruz. FETÖ elebaşı bu cümleyi duyduğu an bayılıyor. Emniyet müdür o gün Gülen'in bütün kurulan kumpaslardan haberdar olduğunu anlıyor."

FETÖ'nün örgüt üyelerine dayattığı katalog evliliker ve kod isimler de kitapta yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber