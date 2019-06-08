Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Silvan karayolunun 20. kilometresinde seyir halinde olan bir otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı.

Aracın yandığını gören otomobil sürücüsü, aracı güvenli bir yere aldıktan sonra araçtan çıkıp hızla uzaklaştı.

Sürücünün otomobilden uzaklaşmasının hemen ardından LPG'li araç adeta bomba gibi patladı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA