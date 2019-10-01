FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 20 gözaltı kararı01 Ekim 2019 Salı 08:52 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 09:20
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı.
Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak: AA