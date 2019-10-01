Van'dan İstanbul'a hareket eden ve içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri taşıyan 27 ABP 179 plakalı minibüs Diyarbakır-Silvan Karayolu Oğuzlar Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

[Düzensiz göçmenleri taşıyan araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Fotoğraf: İHA]

Araç sürücüsü kaçtı

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye sevk etti.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA