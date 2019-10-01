Düzensiz göçmenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı01 Ekim 2019 Salı 06:42 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 06:39
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde virajı alamayarak kaza yaptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Van'dan İstanbul'a hareket eden ve içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri taşıyan 27 ABP 179 plakalı minibüs Diyarbakır-Silvan Karayolu Oğuzlar Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Araç sürücüsü kaçtı
Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye sevk etti.
Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA