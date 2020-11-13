Haklarında yakalama kararı bulunan ve Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki "gaybubet" evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince geçen günlerde yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheliler A.B, Y.Ç. ve A.O.H, Cumhuriyet savcısınca sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Şüpheliler yakalanmamak için evlere eski tarihli faturalar bırakmış

Şüphelilerin yakalanmamak ve fark edilmemek için eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdikleri, binaya giriş yapmadan önce bina çevresinde tur attıkları ve evlerin uzun zamandır kullanılmadığı izlenimini vermek için kapılarının dış kısmına eski tarihli faturalar bıraktıkları belirlenmişti.

Pandemi sürecinin zorunluluğu olan maskeyi, kendileri için bir gizlenme aracı olarak kullandıkları ve buna benzer bir dizi önlemler aldıkları tespit edilen şüphelilerin ByLock kullandıkları ve örgütün emniyet gizli sorumluları oldukları kaydedilmişti.

Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalandığı adreste yasaklı FETÖ yayınları, örgütsel notlar ve sahte kimlikler bulmuştu.

Öte yandan şüphelilerle birlikte gözaltına alınan bir kişinin ise savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.