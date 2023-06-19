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Türkiye
TRT Haber 19.06.2023 00:17

FETÖ'nün 320 bin kişiyi kapsayan listesi deşifre edildi

FETÖ'nün emniyetteki gizli yapılanmasına büyük darbe vuruldu. 'Garson' adlı gizli tanığın paylaştığı dosyalar deşifre edildi. 6 yıllık çalışmanın ardından 320 bin kişiyi kapsayan liste çözüldü. Listede örgütün sözde üst düzey kripto isimleri de yer alıyor.

FETÖ'nün 320 bin kişiyi kapsayan listesi deşifre edildi
[Fotograf: TRT Haber]

FETÖ'nün gizli yapılanmasını açığa çıkartan çalışma 6 yıl boyunca devam etti. Tüm şifreler çözülerek veriler açığa çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün kritik isimlerine ulaşacak gizli dosyadaki şifreleri çözdü.

Soruşturmanın ilk adımı 2017'de Ankara'da atıldı. 'Garson' adlı gizli tanık, savcılığa giderek bir cep telefonu ve 2 mikro SD kart teslim etti.

Kartların içinde örgütün emniyet yapılanmasına yönelik bilgiler vardı. SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp Emniyetteki FETÖ yapılanmasının bir bölümü açığa çıkarıldı.

Uzun bir çalışma yapıldı

Ancak kartların yüzde 70'lik kısmı özel programlarla şifrelendiği için açılamadı..

Uzmanlar titiz ve sabırlı bir çalışma yürüttü. 6 yılda çözülen verilerden FETÖ'nün 2000-2016 yılları arasındaki tuttuğu 16 yıllık dev istihbarat arşivi çıktı. 320 bin kişiyi kapsayan liste deşifre edildi.

Veriler, MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na gönderildi.

55 bin dosya incelendi

55 bin dosya satır satır inceledi. Örgütün sözde üst düzey kripto isimleri açığa çıkarıldı. Ele geçirilen bilgilerin arasında elebaşı Gülen'in, örgüt üyelerine tavsiyeleri ve gönderdiği talimatlar da yer aldı.

Yapılan deşifre sonrası yeni soruşturmaların açılması bekleniyor.

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