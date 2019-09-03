Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile ataması Erzurum'a yapılan Tuğgeneral Semih Okyar için Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesinde devir teslim töreni yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Okyar'ın geçmişte önemli başarılara imza attığını belirterek, "Kendisi FETÖ'cüleri menfezde yakalayan komutanlarımızdan biridir. Başarıları kulağımıza kadar geldi. Tecrübesiyle güzel işler yapacağız." dedi.

Öncelikli görevlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Ahmet Paşam, benim valilik görevime çok katkı sağladı. Siz varken kendimizi hep güvende hissettik. Teröristler Karayazı'da iki vatandaşımızı şehit ettiğinde, bir ay içinde o teröristleri canlı olarak yakaladınız, tebrik ediyorum. Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri Şırnak'a gideceksiniz. Orada tecrübenizle çok daha özel hizmetlerde bulunacaksınız. Sizi unutmayacağız. Biz, sizi çok sevdik."

Tuğgeneral Okyar ise 33 yıl önce staj yaptığı Erzurum'a tekrar gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Tekrar aynı yere bölge komutanı olarak görev almak benim için çok büyük bir onur oldu. Değerli kardeşim, silah arkadaşım, komutanım, Ahmet paşamdan bu görevi almanın onurunu yaşıyorum. Burada yaptığı hizmet yarışındaki çalışmalarını aynı şekilde devam ettireceğime söz veriyorum." diye konuştu.

Okyar'ın görevi devraldığı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu da yaptığı veda konuşmasında Erzurum Valisi Okay Memiş ile kentte huzuru sağlamak için güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Desteklerinden ötürü Memiş'e teşekkür eden Hacıoğlu, "Bütün mülki ve adli makamlarımız en iyi şekilde bir arada ve kardeşçe uyum içinde çalışıyor. Bu uyum içinde çalışmak hizmete de yansıdı. Bunun için herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Devir teslim törenine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, kararname ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına atanmıştı.

Kaynak: AA