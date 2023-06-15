FETÖ'cü garnizon komutanın kardeşi yelkenli ile Yunanistan'a kaçacaktı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı. Geminin kaptanının kırmızı bültenle aranan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/D0zmkoZWZj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2023

6 şüpheli işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Firari komutan gri kategoride aranıyor



Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç., ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekne kaptanı T.Ş'nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.