FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arkaç ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak, Arkaç'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esasa ilişkin savunma yapan eski hakim Arkaç, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığının, dava dosyasına eklenen belgelerle sabit olduğunu savunan Arkaç, ByLock üzerinden görüştüklerini beyan eden tanığın ifadelerinin doğru olmadığının anlaşıldığını öne sürdü.

Aleyhindeki diğer tanıkların beyanları hakkında, "Beyanlar 2013 öncesine ait ve çelişkilerle dolu." ifadelerini kullanan Arkaç, FETÖ üyesi olmadığını ve 17-25 Aralık kumpasından sonra örgüt üyesi olduğunu düşündüğü kişilerle ilişkisini sonlandırdığını iddia etti.

Arkaç, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanlarının alınmasından sonra dava karara bağlandı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık hakkındaki "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul ettiklerini belirterek Arkaç'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA