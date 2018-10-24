FETÖ sanığı eski asayiş müdürü Emeksiz'e hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ekrem Ersen Emeksiz ile avukatı katıldı.
Emeksiz, son savunmasında, FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u sıklıkla kullandığı tespitinin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.
Kaynak: AA