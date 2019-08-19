FETÖ ile mücadele her alanda devam ediyor. Eğitim bunların başında geliyor.

3 yılda 217 okul vakfa devredildi

Örgütün yurt dışındaki eğitim örgütlenmesine Türkiye Maarif Vakfı tarafından büyük darbe vuruluyor.

Son 3 yılda 18 ülkede FETÖ bağlantılı 217 okul vakfa kazandırıldı.

Türkiye Maarif Başkanı Birol Akgün, şunları söyledi:

"Neredeyse küresel anlamda bir eğitim ağı haline geldik. 35 ülkede bizim okullarımız var. Bu okulların müdürlük bazındaki sayısı 294. Bunların içerisinde bir de Arnavutluk’ta üniversitemiz var."

17 ülkede yeni okul açıldı

Terör örgütü yurtdışında büyük darbe alsa da eğitim adı altındaki yapılanması tahmin edilenin oldukça ötesinde.

Akgün "Şöyle veya böyle 100'e yakın ülkede var. Bazen okul var, etüt merkezleri var, eğitim merkezleri var. Son 3 yıl içinde ciddi şekilde daralma olduğu da görülüyor" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı sadece terör örgütünün kapatılan okullarını devralmakla kalmıyor. 17 ülkede yeni okul da açtı.

Akgün, Türklere yönelik pozitif bir algının olduğunu belirterek, "Devraldığımız ve açtığımız her yerde inanın sürekli yeni talepler geliyor. Lütfen Türk okulu açın diyorlar. Türkiye'nin dünyada artan ciddi bir popülaritesi var. Algı son derece pozitif" dedi.

Maarif okullarının yurt dışındaki okullarında eylül itibarıyla toplam öğrenci sayısının 33 bine ulaşması bekleniyor. Hedef ise 2023 yılına kadar BM üyesi ülkelerin en az yarısında Türkiye Maarif Okulları açmak.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Görüntü: Deniz Kahraman

