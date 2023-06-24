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Türkiye
AA 24.06.2023 12:06

FETÖ elebaşının yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi İstanbul'da gözaltına alındı.

FETÖ elebaşının yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan, terör örgütüyle hareket ettiği değerlendirilen şirketlerde SGK kaydı, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal'la irtibat kaydı bulunan, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in abisi Kutbettin Gülen'nin kızı Asiye Gülen'nin Esenyurt'ta bir adreste olduğunu belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada "F" serisi 1 ABD doları, 16 bin 710 ABD doları, 8 cep telefonu, 12 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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