FETÖ elebaşının ölümüne sevinerek çayları ücretsiz dağıttı

Ordulu çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, FETÖ'nün elebaşı Gülen'in öldüğü haberlerini görünce müşterilerine ücretsiz çay verme kararı aldı.

"Sabah sevindirici bir haberle uyandım"

Çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, hayatında aldığı en güzel haberlerden birinin Gülen'in ölmesi olduğunu söyleyerek, “FETÖ terör örgütü lideri Gülen'in ölmesinden dolayı çaylarımı ücretsiz ikram etmeye karar verdim. Müşterilerimiz de çok memnun oldu, onların da hoşuna gitti. İnşallah temennimiz bir daha böyle pisliklerle aynı havayı solumayız. Bunun gibiler tez zamanda ölür diye temenni ediyorum. Sabah uyandığımda telefonumda bildirim gördüm. Baktım ki FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen ölmüş. İlk başta inanmadım, araştırdığımda öldüğünü anladım. Sevinçle ayağa kalktım ve dükkana gelince çayları ücretsiz dağıtma konusunda karar aldım ve ölmesinin şerefine ücretsiz çay dağıttım” dedi.