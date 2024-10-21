Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.10.2024 22:13

FETÖ elebaşının ölümüne sevinerek çayları ücretsiz dağıttı

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in ölmesine sevinen Ordulu çay ocağı işletmecisi, esnafa bir gün boyunca ücretsiz çay dağıttı.

FETÖ elebaşının ölümüne sevinerek çayları ücretsiz dağıttı
[Fotograf: İHA]

Ordulu çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, FETÖ'nün elebaşı Gülen'in öldüğü haberlerini görünce müşterilerine ücretsiz çay verme kararı aldı.

"Sabah sevindirici bir haberle uyandım"

Çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, hayatında aldığı en güzel haberlerden birinin Gülen'in ölmesi olduğunu söyleyerek, “FETÖ terör örgütü lideri Gülen'in ölmesinden dolayı çaylarımı ücretsiz ikram etmeye karar verdim. Müşterilerimiz de çok memnun oldu, onların da hoşuna gitti. İnşallah temennimiz bir daha böyle pisliklerle aynı havayı solumayız. Bunun gibiler tez zamanda ölür diye temenni ediyorum. Sabah uyandığımda telefonumda bildirim gördüm. Baktım ki FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen ölmüş. İlk başta inanmadım, araştırdığımda öldüğünü anladım. Sevinçle ayağa kalktım ve dükkana gelince çayları ücretsiz dağıtma konusunda karar aldım ve ölmesinin şerefine ücretsiz çay dağıttım” dedi.

ETİKETLER
FETÖ Ordu Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Trafikte direksiyonu çıkartan sürücünün ehliyetine el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
22:34
BM: İsrail, Cibaliya'ya acil erişim talebimizi reddetti
22:23
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 235 hava saldırısı düzenledi
21:26
Almanya'da, İsrail'in sivillere saldırılarını meşrulaştıran Bakan Baerbock protesto edildi
21:25
Narin'in öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
21:10
İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınında bir Filistinli yaralandı
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
FOTO FOKUS
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ