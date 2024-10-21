Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.10.2024 20:59

15 Temmuz şehidinin ailesi: Bugün bizim için gözyaşı dökmediğimiz bir gün

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan babası Zeki Kılınç, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bugün bizim için gözyaşı dökmediğimiz, ağlamadığımız bir gün" dedi.

15 Temmuz şehidinin ailesi: Bugün bizim için gözyaşı dökmediğimiz bir gün

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, oğlunun mezarı başında eşi Meliha Meltem Kılınç ile dua etti.

Kılınç ailesi, "Bugün ilk defa ağlamaya gelmedik oğlum." diyerek çocuklarının mezar taşındaki fotoğrafını öptü.

Baba Kılınç,  15 Temmuz'un acısını dün gibi içlerinde hissettiklerini söyledi.

Vatan için evlat şehit vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Kılınç, güne FETÖ elebaşının ölüm haberiyle uyandıklarını ifade etti.

"Zalimler için yaşasın cehennem" sözünün bugün yerini bulduğunu dile getiren Kılınç, "İyi ki ahirette hesap günü ve cehennem var. Evlatlarımız ay yıldızlı bayrak için şehadete koştular. Onlar güzel yerdeler, Peygamber efendimizin sancağı altındalar. Cehennem ateşinde odun olacak birisi de bugün hayatını kaybetti" diye konuştu.

"Kıyamete kadar bu ülke toprakları bizim olacak"

FETÖ gibi Türkiye'nin düşmanı örgütlerin çok olduğunu vurgulayan Kılınç," Onlar çok olsunlar biz vatan evlatlarını, Ömer Halisdemir'leri, Muhammet Oğuz Kılınç'ları yetiştirmeye devam edeceğiz. Kıyamete kadar bu ülke toprakları bizim olacak. İlkokul seviyesinden üniversiteye kadar oğlumun emaneti vatana sahip çıkmak için konferanslara katılıyorum, anlatıyorum. Şehitlerin emanetine sahip çıkıyorum. Gençlerin tekrar FETÖ benzeri düşmanlar karşılarına çıktığında onlara karşı ne yapacaklarını bilmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son nefeslerine kadar vatan ve ezan sevgisiyle yaşayacaklarını kaydeden Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 yıl boyunca evladımızı düşündük. Sadece evladımızı değil Gazze'deki, Irak ve Suriye'deki mazlumları düşündük. Emperyalistlerin ve Siyonistlerin bir hesabı var ama Allah'ın da bir hesabı olduğunu biliyorduk. Bugün hamdolsun ki onu gördük. Bugün bizim için gözyaşı dökmediğimiz, ağlamadığımız bir gün. Ağladıysak da mutluluktandır."

Anne Meliha Meltem Kılınç da Türkiye'nin FETÖ haininden kurtulduğunu belirtti.

Bir insanın ölümüne bu kadar sevineceğinin hiç aklına gelmediğini anlatan Kılınç, "İnsan diyorum ama FETÖ elebaşı bir insan değildi. Hiç kimseye acımadı. Türk milletine acımadı. Bugün 8 yıl sonra ilk defa ağlamayacağım. Çok mutluyum. Ne ona ne de destekçilerine hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkeye yapılanları ben unutmadım, Türk milleti de unutmayacak." diye konuştu.

ETİKETLER
FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kayseri'de 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma ekili oluyor
01:40
Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
00:55
'Central Park Five' davası mağdurlarından Donald Trump'a 'karalama' davası
00:49
TBMM yeni haftada yoğun mesai yapacak
00:31
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemini hedef almasını kınadı
00:29
Hırvatistan'da 11. Türk Filmleri Haftası başladı
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
FOTO FOKUS
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ