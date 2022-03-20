Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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