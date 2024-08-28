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Türkiye
AA 28.08.2024 13:16

Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina yıkılacak

İstanbul Fatih'te, kısmı çökmenin yaşandığı mühürlenen 5 katlı binanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina yıkılacak

Fatih Belediyesi ekipleri, dün Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'taki banyo kısmında çökme meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı 5 katlı binada inceleme yaptı.

Çökmenin, binanın 4. katındaki dairenin havalandırma boşluğuna demir profil ve sac plaka ile sonradan ilave edilen banyo kısmında meydana geldiği belirlendi.

Olayın ardından tahliye edilen apartman sakinleri, ekiplerin incelemesinin ardından kontrollü şekilde binaya girerek eşyasını aldı.

Fatih'te binada kısmi çökme: Bir kişi çöken yerle bir alt kata düştü
Fatih'te binada kısmi çökme: Bir kişi çöken yerle bir alt kata düştü

Ekipler, iki girişi bulunan binayı mühürleyerek, önüne bariyer çekti.

Binada yaşayan ve kalacak yer talep edenler ilçedeki bir otele yerleştirildi.

1999 yılı öncesinde yapıldığı belirlenen binanın, tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kısa süre içerisinde yıkılacağı öğrenildi.

Çökme anında banyo yaptığı sırada alt kata düşerek yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğunun ise hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

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