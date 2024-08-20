Fatih’te başıboş köpeklerin saldırısında ölen kişinin hastane raporuna TRT Haber ulaştı

İstanbul'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in hastane raporuna TRT Haber ulaştı.

Raporda, Özçelik'in vücudunda köpek saldırısına bağlı en küçüğü 4 en büyüğü 10 santimetre olan kesiler olduğu belirtildi.

Ayrıca Özçelik'in vücudunun çeşitli yerlerinde en önemlisi de boyun kısmında kesiler olduğuna yer verildi.

Yaralı adama gerekli aşıların yapıldığı ardından da entübe edildiği, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Ağır yaralı halde bulunmuştu

İstanbul Esenler'de yaşayan yüzde 94 zihinsel engelli Ayhan Özçelik Silivrikapı'daki akrabalarını ziyarete gitmişti.

Sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Çöp toplamaya gelen temizlik işçileri Özçelik'i ağır yaralı halde bulmuştu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Özçelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.