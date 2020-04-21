Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih'te 4 katlı metruk yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı ahşap bina yangın sonucu yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Nişancı Mahallesi Türkeli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk binada, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Binadaki ahşapların yanması sonucu bina tamamen yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ölen ve yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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