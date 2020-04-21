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11 aylık bebek koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 11 aylık Özgür Oğuş, koronavirüs tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
Cizre’de yüksek ateş şikayeti ile 16 gün önce Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine getirilen bebeğin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Tedavisi tamamlanan Özgür bebek, annesi Perihan Oğuş'un kucağında sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
[Fotoğraf: AA]
Başhekim Caner İşkorur, anneye bebeğiyle beraber 14 gün boyunca evde izolasyon önerdiklerini söyledi.
Etiketler: şırnak cizre 11 aylık bebek koronavirüs tedavisiSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 16:46
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