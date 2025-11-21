Faili meçhul 3 cinayet aydınlatıldı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir’de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının faillerinin polislerin titiz çalışmaları sonucu yakalandığını belirtti.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, fali meçhul 3 olayla ilgili dosyalar, 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple yeniden incelendi.

2 Aralık 2005 tarihinde İzmir’de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.’nin dosyasında, gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli’de çöp konteynerinde bulanan bebek olayında, olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

6 Ocak 2014 tarihinde Çorum’da A.Ş. isimli kadının kesici alet ile öldürüldüğü dosyada, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.’yi "kasten öldürme" suçundan da tutuklandı.

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel Polis Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."