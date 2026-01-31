Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Gündem
AA 31.01.2026 23:42

Dışişleri'nden İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz." denilerek, Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırıların, Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği ve İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiği yinelenen açıklamada, "Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
