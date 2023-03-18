Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi, 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmanın yanında bir çok insanın eşyalarına da zarar verdi.

22 yaşındaki İslim Güneş de onlarda biri. 8 yıl boyunca bir fabrikada çalışarak hem anne ve babasına baktı hem de para biriktirerek çeyiz eşyası aldı.

Evlilik hazırlığı yapan genç kızın evini sel bastı. Tavana kadar yükselen su ve çamur, yıllarca biriktirdiği parayla aldığı çeyizi de kullanılamaz hale getirdi.

Çeyizden geriye çamura bulanan eşyalar kaldı.

Kadın jandarma ekipleri destek oldu

Jandarma ekipleri, genç kızın evini temizleyerek çeyizinden sağlam kalanları çamur içerisinden çıkartmaya çalıştı.

Jandarmanın da sarılıp teselli etmeye çalıştığı genç kız, bayramdan sonra nişanlısıyla evlenmeyi planladıklarını söyledi.

Evlilik planlarının suya düştüğünü söyleyen genç kız, kendisine destek olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Evlilik hayali kurup o çeyizi yaptığını söyleyen Güneş, “Anlık oldu, haberim yoktu. Duydum ki evi sel basmış. Geldim baktım burası kullanılmayacak halde. Her şey bitmiş, çeyizim bitmiş. Ne hallerle yaptım ben o çeyizi” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esnaf çizme vermeyince polis aldı

Güneş'in çeyizi, bir hafta sonra eşiyle oturacağı eve gidecekti.

"Kısmet olmadı. Hayırlısı olsun, çok şükür, buna da şükür, beterin beteri var. Ben bu gün kendime çizme almaya gittim, param yok diye adam bana çizme vermedi. Paran eksik vermiyorum dedi. Ben de ilerde polis ağabeyi gördüm. Bana yardımcı oldu. Ağabey kendisini çok iyi bilir, ben ismini bilmem. Beni gördü, dedi ki abla ben sana cebimden vereyim. Söz konusu o değil, insanlık ölmüş, ben bundan dolayı üzülüyorum dedim. Allah polisimizden razı olsun, gidip bir yerden bulup getirip ayağıma giydirdi.”

"Allah razı olsun askerimiz, devletimiz buradaydı"

Askerler ve devletin yanlarında olduğunu söyleyen genç kızın evlenmeyi planladığı nişanlısı İbrahim Polat da, "İşyerindeyken benim nişanlım beni çağırdı, annem ve babamın durumu kötü, selin altında kalmışlar dedi. Biz de o an çok korktuk. İşyerinden izin alıp yollar kapalıydı, otoban tarafından geldik. Geldiğimiz zaman zaten burası mahşer alanıydı. Allah razı olsun askerimiz, devletimiz buradaydı. Süleyman Soylu bakanımız gelmişti, valimiz buradaydı" diye konuştu.