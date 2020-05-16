Haber Giriş: Kaynak: AA
Evlerini kumarhaneye çeviren 40 kişiye 126 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de 4 evi kumarhaneye çeviren 40 kişiye 126 bin lira para cezası verildi. Ayrıca kumar malzemelerine el konarak ev mühürlendi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde polis ekipleri, 4 evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet savcısından alınan iznin ardından belirlenen adreslere yapılan baskında, 40 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
Kumar oynayanlara, 3 bin 150'şer liradan toplam 126 bin lira ceza kesildi. Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu ve evler mühürlendi.
Kumar oynanması için yer temin ettiği belirtilen H.G, H.Ö, S.K. ve B.K. gözaltına alındı.
Etiketler: kumar koronavirüs denizli covid-19Son Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:27
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