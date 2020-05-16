Kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını "hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" diyerek dolandıran 2'si kadın 3 kişi Bursa polisinin başarılı operasyonuyla kargo şirketinde yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alman vatandaşı olan R.D. isimli bayanın bir süredir Bursa'da bulunan kişiler tarafından telefonla dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

"Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı" diyerek para istediler

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.D. isimli kadının, Türkiye'de bulunan bir çağrı merkezinden telefonla arandığını, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları Alman kadına; "Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı, bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para vermeniz gerekiyor" diyerek para talep ettikleri belirlendi.

Ekipler kargo şirketinde bekledi

Bu talepler doğrultusunda daha önce zarf içerisinde paraların kargo ile gönderildiğini ve son kargonun da perşembe günü Bursa'ya geleceğini tespit eden ekipler, Asayiş Daire Başkanlığı ve Almanya'daki mevkidaşlarıyla yaptıkları koordineli çalışmayla, şüphelilerin parayı alacağı kargo şirketine giderek beklemeye geçti.

Para dolu zarfı almak için kargo şirketine gelen Ö.B., zarfı alıp kargo şirketinden çıkar çıkmaz merdivenlerde başarılı bir operasyonla yakalandı. Ö.B.'nin aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda 12 bin Euro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet Usb belleğe el konuldu. Ö.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.