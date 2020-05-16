Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının 35, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceye ulaştığı Antalya'da, nem oranı yüzde 48'e ulaştı. Oluşan nem bulutları, kenti çevreleyen Beydağları'nın görülmesini zorlaştırdı.

Yüksek kesimlerden bakanlar kent merkezini görmekte zorlandı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışları yasaklanan sahiller boş kaldı.

En sıcak mayıs ayı

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak sistemle, "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sıcak havanın, özellikle de hafta sonu etkisini arttırması bekleniyor.

Uzmanlar pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstünü ve kronik rahatsızlığı olanları uyardı. Aşırı sıcaklar, kronik rahatsızlıkları da tetikleyebiliyor. Dışarı çıkarken alınacak tedbirler ise hayati önem taşıyor.

Yüksek sıcaklıkların gelecek haftadan itibaren Karadeniz kıyıları ile İstanbul ve Marmara'dan başlayarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.