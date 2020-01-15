HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren anneleri Elazığ'dan gelen kadınlar ile uğruna oturma eylemi yaptığı kızına kavuşan Hüsniye Kaya ziyaret etti, desteklerini iletti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 135'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileleri, Elazığ'dan gelen bir grup kadın ile uğruna oturma eylemi yaptığı kızı Mekiye'ye kavuşan Hüsniye Kaya ziyaret ederek, desteklerini iletti ve onlara moral verdi.

"Devlet sayesinde kızıma kavuştum"

Kaya, yaptığı açıklamada, kızının geleceğine hiç inanmadığını belirterek, ona kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Annelere destek için geldim, bu desteğe devam edeceğim." diyen Kaya, evlat acısının çok zor olduğunu, bizzat bu acıyı yaşadığını aktardı.

Kaya, 5 yıl kızına hasret yaşadığını dile getirerek, "Bu annelerin çocuklarının inşallah hepsi gelecek ve benim gibi mutlu olacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Kaya, "Devlet sayesinde kızıma kavuştum. Kızımı kokladım, çok mutlu oldum çok şükür." diye konuştu.

"Sessiz çığlık, teröre 'dur' diyen sese dönüştü"

Teröre karşı gösterdikleri onurlu direniş ve kararlılıklarından dolayı Diyarbakır anneleri ile gurur duyduklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Annelerin yanındayız. 135 gündür yeni annelerimizin katılımıyla 'Sessiz çığlık, teröre 'dur' diyen yüksek bir sese dönüştü. Dileğimiz, annelerin bir önce evlatlarına kavuşmasıdır. Tarih, Diyarbakır annelerini ve teröre karşı gösterdikleri bu onurlu, kararlı direnişi yazacaktır. Anne ve babaların yanındayız. Allah, memleketimize, anne ve babalarımıza bir daha bu acıyı yaşatmasın. Allah, yar ve yardımcıları olsun."

Oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için gelen anne Nazlı Sancar da oturma eylemine dahil oldu.

Sancar, yaptığı açıklamada, 8 yıldır kızından hiç haber alamadığını söyledi.

Kızının sağ mı ölü mü olduğunu dahi bilmediğini dile getiren Sancar, kızının kaçırıldığında lisede okuduğunu anlattı.

Sancar, kızına kavuşmak istediğini ifade ederek, "Dört gözle kızımı bekliyorum. Televizyonda terörden kaçanları gördüm, etkilendim, geldim. İnşallah biz de kızımıza kavuşacağız. Bütün annelerin yüzü gülsün, bizim yüzümüz de gülsün inşallah." diye konuştu.

"Terör yandaşları kızımı zorla dağa kaçırdı. Eyleme devam edeceğim. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Sancar, 8 yıldır gözyaşı döktüğünü belirtti.

Sancar, kızına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Karaman: "Artık dayanacak gücüm kalmadı"

Bu arada, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için gelen anne Hatun Karaman da oturma eylemine dahil oldu.

Karaman, Kürtçe yaptığı açıklamada, o dönem lise öğrencisi olan kızının dershaneye gidişinin ardından eve dönmediğini söyledi.

Kızını yaptıkları tüm aramalara rağmen bulamadıklarını ifade eden anne Karaman, "Kızımı kaçırdılar, onun peşindeyim. Kızımın dönmesini istiyorum. Hastayım, artık dayanamıyorum. Kızımın hasretinden hastayım, bütün saçlarım döküldü. Sabahlara kadar uyuyamıyorum." dedi.

Televizyondan oturma eylemi yapan annelerin evlatlarına kavuştuğunu izlediğini belirten Hatun Karaman, şöyle konuştu:

"Çocukların gelişi bana umut oldu. Burada oturan anneleri görünce onlara katılmaya karar verdim. Bir umut belki kızım gelir. Kızımı HDP'den istiyorum. Kızımdan 5 yıldır haber alamadım. Kızım, gelmeni ve teslim olmanı istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı."

Kaynak: AA