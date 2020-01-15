Üzeri İbranice yazılı ferman ve kitaplardan oluşan 22 tarihi eserin kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği istihbaratını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren çalışmaların ardından şüphelileri belirledi.

Şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçen bir jandarma personeli, buluşmak için şüphelilerle sözleşti ve yer belirlendi.

Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli, kendini alıcı gibi gösteren jandarma personeliyle pazarlık halindeyken Yenimahalle ilçesinde yakalandı. Operasyonda, 18 eski deri kitap, 4 parşömen kağıtlara İbranice yazılı ve işaretli eser ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, tarihi eserler de incelenmek üzere Ankara Arkeoloji Müzesi'ne gönderildi.