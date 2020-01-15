Jandarma alıcı kılığına girdi, 6 tarihi eser kaçakçısı yakalandı15 Ocak 2020 Çarşamba 17:53 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:20
Ankara'da, Suriye'den getirilen ve üzerinde İbranice yazılı 22 tarihi eseri satmak için alıcı zannettikleri jandarma ile pazarlık yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Üzeri İbranice yazılı ferman ve kitaplardan oluşan 22 tarihi eserin kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği istihbaratını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren çalışmaların ardından şüphelileri belirledi.
Şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçen bir jandarma personeli, buluşmak için şüphelilerle sözleşti ve yer belirlendi.
Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli, kendini alıcı gibi gösteren jandarma personeliyle pazarlık halindeyken Yenimahalle ilçesinde yakalandı. Operasyonda, 18 eski deri kitap, 4 parşömen kağıtlara İbranice yazılı ve işaretli eser ele geçirildi.
Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, tarihi eserler de incelenmek üzere Ankara Arkeoloji Müzesi'ne gönderildi.