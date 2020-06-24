İstanbul’da dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde bir gecekonduda yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mukaddes Pehlivan’ın evini de su bastı. Evde 20 kedi ve 10 köpekle yaşayan Pehlivan’ın yıkık, dökük harabe bir evde 6 yıldır yaşadığı ortaya çıktı.

Kimsesi olmayan ve 1 yıl önce de annesini kaybeden Pehlivan ‘çocuklarım’ dediği kedi ve köpeklerini bırakıp evden çıkmak istemedi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti

Suyu tahliye etmek için olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaşlı kadını dışarı çıkarmakta başarılı olamayınca polis müdahale etti. Kedi ve köpeklerini bırakmak istemeyen kadını polisler uzun uğraşlar sonunda ikna ederek su dolu evden çıkardı.

Eve gelen ambulanstaki sağlık ekipleri ise kadını sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından Başakşehir Belediyesi’nin veteriner ekipleri eve gelerek kedi ve köpekleri sağlık kontrolünden geçirmek için tek tek toplayıp, kliniğe götürdü. Evdeki saldırgan bir köpek ise bayıltılarak araca alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Köpekler uyuz hastalığına yakalanmış

Yaşlı kadın sağlık kontrollerinden sonra geri getirilmek şartıyla kedi ve köpeklerin kliniğe götürülmesine ikna oldu. Hayvanların ekipler tarafından alındığı sırada gözyaşı döken yaşlı kadını polisler evden uzaklaştırdı. Veteriner hekim, evdeki köpeklerden birkaçının uyuz hastalığına yakalandığı söyledi.

Yaşlı kadın 6 yıldır aynı evde yaşıyor

Harabe içindeki evde 6 yıldır yalnız yaşayan Pehlivan, hayvanlara çok düşkün olduğunu ve onları asla bırakmayacağını söyledi. Yıkık, dökük bir evde yaşayan yaşlı kadınlara komşularının yardım ettiği öğrenildi. Mahalleli, çok fazla kedi ve köpeği beslediği ve çoğunun hasta olduğu için rahatsız olduklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: DHA]

"Onlar benim çocuklarım"

Her yerin su içinde olduğunu pencereden anlatan Pehlivan, “Kedi ve köpekleri bir kere alıp barınağa götürdüler, onun acısını hiç unutmuyorum, perişan oldum. Çocuklarım onlar beni istiyor. Onlara yardımlarla bakıyorum. Evin sadece bir odasında kalıyorum. Onlar olmadan yaşayamam, 1 yıl önce annemi kaybettim onun acısını hala yaşıyorum. Evin içine dere gibi su doldu. Yerden de su geldi. Kedilerim benden çare bekliyor, bakıyorlar. Korkudan çekyata kakalarını yapmışlar. 20 kedim, 10 köpeğim var. Hepsine bakarım ben, çocukluğumdan beri böyleyim” dedi.

Yaşlı kadın yardım bekliyor

Belediyeden kedileriyle yaşayabileceği düzgün bir ev isteyen Pehlivan, “Her yağışta su baskını oluyor ama bu sefer çok oldu. Korkudan ağzım, dilim kurudu. Evdeki suyu kovayla bahçeye döktüm. Su baskını sırasında kediler yüksek yerlere çıktı, düşenleri sudan ben çıkardım. Bu evden başka gidecek yerim yok, ailemden herkes öldü. Çocuğum yok, eşim 26 yıl önce öldü. Erkek kardeşlerim 1 yıl arayla vefat etti. Kız kardeşim var o da İzmir’de. Bana bir şey olmaz hayvanlarla yaşamaktan bağışıklık sistemim güçlendi. Astımım var hiç şikayetim yok. Kedi ve köpeğin tüyünden rahatsız olmuyorum” diye konuştu.