Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, normalleşme sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kentteki vaka artışlarının değerlendirilerek, maskesiz sokağa çıkılmamasının kararlaştırıldığı, karara uymayanlara 900 lira idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, Valilik tarafından kentin özel durumu göz önünde bulundurularak, İl Pandemi ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınacak tedbirlerin, gerekli koordinasyonun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyuyla ivedilikle paylaşılacağı kaydedildi.