Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Evi uyuşturucu tarlasına çevirmiş
[Fotoğraf: AA]
İstanbul narkotik ekipleri gelen ihbar üzerine Kartal'daki bir adrese baskın düzenledi. Evin uyuşturucu tarlasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul'da bir kişinin evinde hint keneviri yetiştirildiği yönünde bilgi alan emniyet yetkilileri, Kartal Karlıtepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Farklı suçlardan sabıkalı 2 kişi gözaltına alındı
İçerisine özel havalandırma sistemi kurulan evin uyuşturucu tarlasına çevrildiği ortaya çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Yapılan aramalarda saksılara dikilmiş hint keneviri, satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Farklı suçlardan sabıkaları olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: uyuşturucu narkotik hint keneviriSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:03
Son Haberler
- 12:27
- 12:23
- 12:21
- 12:18
- 12:16
Sıradaki Haber
Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz