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Türkiye
AA 03.12.2024 05:07

Eskişehir'de yangın çıkan evdeki kadın ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.

Eskişehir'de yangın çıkan evdeki kadın ölü bulundu

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir binanın birinci katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Ayşe Aslancı'nın hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aslancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslancı'nın evdeki iki kedisinin de telef olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de yangın çıkan evdeki kadın ölü bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık incelemesinin ardından Aslancı'nın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aslancı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Yoğun dumandan etkilenerek yaşamını kaybettiği değerlendirilen Aslancı'nın, daha önce iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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