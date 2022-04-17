Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hamit Çalışkan idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Hamit Çalışkan ile araçta yolcu olarak bulunan biri bebek 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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