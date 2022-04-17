İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonet ile depoda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Depo ve araçta arama yapan ekipler, 17 milyon 555 bin makaron buldu.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.