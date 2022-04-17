Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak 17 milyon 555 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 17 milyon 555 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonet ile depoda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Depo ve araçta arama yapan ekipler, 17 milyon 555 bin makaron buldu.
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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