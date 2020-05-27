Dün Kadıköy'de özel bir hastanede vefat eden Karadayı'nın cenazesi İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

Hastane bahçesinde askeri tören

Hastane bahçesinde yapılan askeri törende Karadayı'nın ailesi başsağlığı dileklerini kabul etti.

Cenaze namazının ardından Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na nakledildi.