Haber Giriş: Kaynak: AA
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün Kadıköy'de özel bir hastanede vefat eden Karadayı'nın cenazesi İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.
Hastane bahçesinde askeri tören
Hastane bahçesinde yapılan askeri törende Karadayı'nın ailesi başsağlığı dileklerini kabul etti.
Cenaze namazının ardından Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na nakledildi.
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