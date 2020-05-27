Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Çocuklar AVM'lere alınmadı

Öte yandan bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş grubu bazı çocuklar da aileleriyle birlikte alışveriş merkezine geldi. Ancak polis ekipleri çocukların alışveriş merkezine girişlerine izin vermedi.

Bunun üzerine bazı aileler çocukları ile birlikte geri dönerken, bazıları ise çocuklarını dışarıda bırakıp işlerini halletmek için alışveriş merkezine girdi.

"Eşyaları değiştirecektik"

Alışveriş merkezine giren annesini dışarıda bekleyen bir çocuk geçen hafta alışveriş merkezine girdiklerini ancak bu sefer içeri alınmadığını söyleyerek, "Çok girmek istiyordum. Eşyaları değiştirecektik. Bugün içeri girmedik. Annem alışveriş yapacak, biz eve gideceğiz" dedi.