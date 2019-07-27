Türkiye
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:39 - Son Güncelleme 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:23
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.
Aydın Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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