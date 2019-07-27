Yaşar Bıçakçı idaresindeki otomobil, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitte kontrolden çıkarak alt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Bıçakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan eşi Ayla Bıçakçı ile Senem Top ve çocukları Poyraz ile Zülal yaralandı.

Devrilen otomobilden ekiplerce çıkarılarak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçtakilerin Karabük'ten hafta sonu tatili için Amasra'ya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA, DHA