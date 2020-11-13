Haber Giriş: Kaynak: AA
Eşini ve kızını öldürüp jandarmaya teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Kınık ilçesinde eşini ve kızını öldürdükten sonra jandarmayı arayarak suçunu itiraf eden şüpheli, evinin balkonda sigara içerken gözaltına alındı.
İlçede pazarcılık yaptığı öğrenilen M.K, jandarmayı arayarak eşi Nergüzel K. ile kızı Melike K'yi bıçakla öldürdüğünü söyledi.
Poyracık Mahallesi'nde bulunan M.K'nın evine gelen ekipler, kadınların cansız bedeniyle karşılaştı.
Balkonda sigara içerken bulunan M.K, gözaltına alındı.
Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Kınık Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.
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