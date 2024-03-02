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Türkiye
AA 02.03.2024 20:12

Esenyurt'ta cami minaresi böyle devrildi

Esenyurt'ta, caminin güçlendirilmesi çalışması sırasında kontrollü yıkımı yapılan minarenin bir parçası vinçten düşerek evin duvarını kırdı.

Talatpaşa Mahallesi’ndeki Akşemsettin Camisi’ni güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmada minarenin üst kısmı vinçle indirildiği sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.

Minare yandaki binanın bodrum katındaki dairenin duvarında hasar oluşturdu.

Daire sakinleri tedbir amacıyla ekipler tarafından tahliye edildi, sokak geçişlere kapatıldı.

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Erdem Ekşioğlu, kazada kimsenin yaralanmadığını belirterek, "Caminin temelinde sıkıntılar vardı. Minarenin yıkımı için gerekli izinler alındı. 17 metrelik minarenin üst kısmını vinçle aldık. Zemine bırakacağımız sırada düşerek daireye zarara verdi.” diye konuştu.

Bu arada, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, vinçle indirilen minarenin düştüğü ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı görülüyor.

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Esenyurt'ta cami minaresi böyle devrildi
Esenyurt'ta cami minaresi böyle devrildi
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