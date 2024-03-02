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Türkiye
İHA 02.03.2024 15:08

Hırsızlardan bıktı, aracını zincire vurdu

Samsun'da bir esnaf, otomobiline yüklediği kumaşları çalan hırsızlardan bıkınca çareyi aracı zincire vurmakta buldu.

Hırsızlardan bıktı, aracını zincire vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 yıldır kumaşçılık yapan Alaattin Atıcı, arabasını ilginç bir yöntemle koruyor.

10 metre uzunluğundaki zinciri aracının kapı kollarına bağlayan Atıcı, bagaj ve kapıları asma kilitle kilitliyor.

Hırsızlardan bıktı, aracını zincire vurdu

Kumaşçılık işiyle uğraşan Atıcı, işyerine götürdüğü kumaşların arabasından çalındığını fark edince bu yönteme başvurduğunu belirtti.

"Çay kaşığı bile açıyor"

Atıcı, arabasının eski bir model olduğunu ve her anahtarın uyduğunu söyleyerek, "Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi." dedi.

Hırsızlardan bıktı, aracını zincire vurdu

"Zevkle yapıyorum"

Atıcı, zinciri arabasına takarak çalınma riskini azalttığını belirterek, "Zincir takmamdaki amacım biraz caydırıcı olsun istedim. Ondan sonra baktım ki ürünlerim daha çalınmıyor. İyi ki de yapmışım. Arabaya binerken, inerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum." şeklinde konuştu.

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