Hırsızlardan bıktı, aracını zincire vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 yıldır kumaşçılık yapan Alaattin Atıcı, arabasını ilginç bir yöntemle koruyor.

10 metre uzunluğundaki zinciri aracının kapı kollarına bağlayan Atıcı, bagaj ve kapıları asma kilitle kilitliyor.

Kumaşçılık işiyle uğraşan Atıcı, işyerine götürdüğü kumaşların arabasından çalındığını fark edince bu yönteme başvurduğunu belirtti.

"Çay kaşığı bile açıyor"

Atıcı, arabasının eski bir model olduğunu ve her anahtarın uyduğunu söyleyerek, "Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi." dedi.

"Zevkle yapıyorum"

Atıcı, zinciri arabasına takarak çalınma riskini azalttığını belirterek, "Zincir takmamdaki amacım biraz caydırıcı olsun istedim. Ondan sonra baktım ki ürünlerim daha çalınmıyor. İyi ki de yapmışım. Arabaya binerken, inerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum." şeklinde konuştu.