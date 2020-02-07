Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki evlere de sıçradı.

Çevredekiler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı, ancak başaramadı.

Durum, itfaiye ekiplerine bildirilerek yardım istendi.

[Fotoğraf: İHA]

Evler ve ahırlar boşaltıldı

Bölgeye giden ekipler yangına müdahale etti, alevlerin daha da büyümesi tehlikesine karşı çevredeki evler ve ahırlar boşaltıldı.

4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 10 ev ile 6 ahır yandı.

Yangında tonlarca ot da kül oldu.