Zorlanan da oldu, engelleri bir bir aşan da. Erzurum, ilk defa uluslararası bir Off-Road etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Palandöken Dağı’nın eteklerinde Off- Road araçlarının sesi yükseldi. Özel, modifiye edilen araçlar, zorlu engelleri sorunsuzca geçmek için mücadele ediyor.

Organizasyon sorumlusu Lokman Toptaş, "Bu pistte şu anda yaklaşık 20 küsür, 22-23 ağır kapımız var. Araçlar bu etapları geçip sonra etabı tamamlıyorlar." dedi.

Organizasyona 42 ilden 210'u aşkın araç katıldı. Türkiye'deki kulüplerin yanı sıra 8 ülkeden de katılım oldu. Parkurda Off-Road araçları 2 bin, ağır tonajlı araçlar ise 800 metrelik mesafe içerisinde kıyasıya mücadele ortaya koydu.

Soğuk havaya rağmen macera tutkunları araçların mücadelesini ilgiyle izledi.

Off-Road şenliği, 4 farklı kategorideki yarışlarla devam edecek. Yarın yapılacak yarışlar ile tamamlanacak organizasyonda dereceye girenler ödüllendirilecek.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Muhammed Ali Civelek

Kurgu: Ahmet Öztürk