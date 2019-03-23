14 Roller Coaster, dev dönme dolap, su gösterileri ve daha pek çoğu...

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Tema Park'ı Wonderland Euroasia (Ankapark), açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ankara'nın yeni eğlence merkezi ilk 3 günde 1 milyon 100 bin'in üzerinde ziyaretçi ağırladı. Hafta sonu 7'den 70'e her yaştan insan vardı.

Kalabalık yüzünden bazı oyuncaklar önünde uzun süreli kuyruk oluştu. Uzun bekleyişe rağmen oyuncaklara binebilenler ise mutluydu.

31 Mart'a kadar ücretsiz

Temapark'a giriş 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak, sonrasında ise otopark ücreti dahil 25 liraya giriş yapılacak.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Nurullah Soran